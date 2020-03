Bezorgen is succes voor horeca: ‘Maar qua omzet is het druppel op gloeiende plaat’

Barry de Groot van restaurant Cactus hield afgelopen weekeinde samen met vakslager Eppink een steak-actie, waarbij van de tien pakketten er een naar zorguitzendbureau Happy Nurse ging. ,,Maar maaltijden bezorgen om omzet te draaien doen we niet”, zegt De Groot. ,,Bewust. We weten nog weinig over de regeling vanuit de overheid. Het kan bijvoorbeeld dat het deeltijdwerken of het recht op bijstand vervalt als je nu gaat bezorgen. Dan loop je het risico alsnog een douw te krijgen.”



Bij eetcafé Jansen&Jansen in Hengelo wordt ook veel besteld. Zo was het zaterdag vanaf een uur of vier al niet meer mogelijk om nog eten te bestellen voor dezelfde avond. En wie nu het speciale 06-bestelnummer belt, krijgt het verzoek om de bestelling via de site te plaatsen ‘in verband met de vele bestellingen’.



Op de site achterhoekbezorgt.nl is per gemeente te zien is welke eetgelegenheden bezorgen. Doetinchem heeft daarnaast de eigen website kooplokaaldoetinchem.nl. Behalve horeca-ondernemers bieden hierop ook andere winkeliers hun spullen aan.