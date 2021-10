Bezorgproblemen in de Achterhoek: wil jij wat bijverdienen? Meld je als nieuwe bezorger

Hoge nood in Lochem? Dan heb je een probleem: ‘Een openbaar toilet is hier niet’

8 oktober Een wandeling door het historisch centrum van Lochem maken of er de winkels bezoeken. Veel mensen doen het graag, maar wie last heeft van hoge nood en een toilet zoekt, wordt flink teleurgesteld. In Lochem is geen enkel openbaar toilet, tot grote ergernis van Lochemer Adrian Borggreve (71). ,,Dit kan toch niet voor een stad als Lochem?”