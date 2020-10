Bezuinigingen: komt de brandweer nog wel op tijd in Berkelland?

Levende Namen zorgt in Lochem al 10 jaar voor een moment van rouw, ‘als je verlies geen plek geeft kun je er behoorlijk ziek van zijn’

10:00 Het jaarlijkse evenement Levende Namen in Lochem is in 10 jaar tijd uitgegroeid tot het moment van bezinning en gedenken in de regio. Honderden mensen lopen ieder jaar eerbiedig op de laatste zondag van oktober over de Nieuwe Begraafplaats om verloren dierbaren te gedenken. ,,Wij willen rituelen bieden om rouw te kunnen kanaliseren. Gezien de vele bezoekers merk je dat de behoefte groot is.’’