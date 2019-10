Bezuinigingen verdelen Doetinchemse ondernemers over Europaweg

De fokker van Vlaamse reuzen vergrijst en dat knaagt aan Lochemer Henk Hammink

8:33 Vlaamse reuzen zijn populair, vooral bij kinderen. De kolossale konijnen trekken veel bekijks tijdens kleindierenshows. Maar hoe lang kunnen mensen nog vertederd naar de forse Flappies kijken? De fokkers van Vlaamse reuzen zijn aardig op leeftijd en jeugdige opvolgers staan in de Achterhoek niet in rijen van drie te trappelen. Dat baart de Lochemse fokker Henk Hammink (64) best zorgen.