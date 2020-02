Bezwaar gemaakt: wietrokers kunnen voorlopig maar in één coffeeshop terecht in Doetinchem

Schoenenke­ten Engelen is failliet: ‘Reorgani­se­ren en nieuwe formules hielpen niet’

5 februari DOETINCHEM/ZUTPHEN - Schoenenketen Engelen is dinsdag failliet verklaard door de rechter in Zutphen. De eigenaar - het is een familiebedrijf - heeft zelf het faillissement aangevraagd.