Bibliotheek Aalten wordt parkeergarage; boeken verhuizen naar oude supermarkt

De aanzet voor de vernieuwing is gegeven door supermarkt Albert Heijn aan de Hoven. De winkel wil uitbreiden, stelt directeur Gerald ten Have van de Gelders Have Groep. ,,In de branche is sprake van schaalvergroting, de grotere supermarkten worden groter, de kleinere verdwijnen. De nieuwe winkel krijgt meer ruimte met een ruimere indeling, ruimere paden.”