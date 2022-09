Bibliotheek Borculo verhuist tijdelijk naar Muraltplein

BORCULO - Massa's boeken en meer materiaal verhuizen in december van de Borculose bibliotheek naar de hoek van het Muraltplein en de Korte Wal. De verhuizing naar het Muraltplein 44 is in principe tijdelijk: op termijn zou de bibliotheek in het gemeentehuis van Berkelland worden geïntegreerd.

Directeur-bestuurder Martien Louwers van Bibliotheek Oost-Achterhoek heeft vrijdagmiddag het huurcontract van Muraltplein 44 getekend, zo is maandag bekendgemaakt. Dat nieuws komt luttele dagen nadat vanuit de Berkellandse politiek werd geopperd om te kijken of mogelijk de rooms-katholieke Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming geen uitdagende tijdelijk of zelfs blijvend alternatief zou kunnen vormen als huisvesting voor de Borculose bibliotheek. Die kerk sluit per 1 januari.

Per 1 januari 2023 moet de Bibliotheek Borculo het pand aan de Hoflaan verlaten: complex Het Hof is verkocht aan Stichting Twickel, dat het gebouw wil slopen en ter plekke woningen wil realiseren. Bibliotheek Oost-Achterhoek is al lange tijd op zoek naar een alternatief voor de Hoflaan.

„Muraltplein 44 is een tijdelijke oplossing”, geeft Martien Louwers aan. „We vestigen daar de bibliotheek in het souterrain. Gelukkig heeft het pand op straathoogte een mooie ingang, met veel ramen, zodat we duidelijk kunnen laten zien aan de Borculose bevolking waar hun bibliotheek te vinden is. Het souterrain is bereikbaar met een trap en er is een liftvoorziening, waardoor ook mindervaliden ons kunnen bezoeken.”

Louwers zegt blij te zijn met deze tijdelijke oplossing. „Gelukkig kunnen we onze dienstverlening in Borculo voortzetten in dit pand. Wel blijven we in gesprek met de gemeente Berkelland over de permanente vestiging van de Borculose bibliotheek in het gemeentehuis.”

De bibliotheek verhuist in december naar het Muraltplein; begin januari hoopt men daar de deuren te openen.