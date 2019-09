Bibliotheek geeft 200 voetbalkaartjes weg: maak een selfie

Column Stadse Fratsen: Botsau­tootjes

9:15 ,,Of ik even tijd heb", vraagt de man - een goede bekende van mij - aan de andere kant van de lijn. Het is zaterdagavond rond tien voor acht. Niet een tijdstip in de week dat ik veel word gebeld. De onrust in zijn stem vertelt me dat er hier serieus wat aan de hand is. Dat is ook zo. De kermis in Silvolde is een paar uur daarvoor begonnen, zónder botsautootjes.