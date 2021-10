Bibliotheek Lochem lanceert Kenniscafé; schrijver Martin Hendriksma trapt af over de Nederlandse kust

VIDEO Deftig doolhof Ruurlo vindt uitgang na dwaaltocht in coronatijd: ‘We hadden bijna de sleutels ingeleverd’

20 oktober De paden zijn er weer net zo breed als in 1890, toen de adellijke dame haar dwaaltuin liet aanleggen. Het doolhof in Ruurlo telt in totaal 1198 meter aan paden met een breedte van 2 meter. Daar wandelden dit jaar erg veel bezoekers overheen, bijna de dubbele score van een normaal jaar. Dat mag een klein wonder heten: het deftige doolhof met een rijke historie sloot bijna voorgoed zijn deuren.