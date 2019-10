Bibliotheek Neede halveert openingstijden door sluiting Kamer van Kramer

„Helaas zijn we genoodzaakt om de openingstijden aan te passen”, meldt directeur-bestuurder Ton Mengerink van de Bibliotheek Oost-Achterhoek. „De zeer plezierige samenwerking met Pim en Jeroen Kramer zorgde er enkele jaren voor dat de Needse bevolking ook in de ochtenduren, op vrijdagavond en op zaterdagochtend in de Bibliotheek terecht kond. Pim en Jeroen verzorgden dan het opstarten van de Bibliotheek en het toezicht. Doordat Kramer onlangs aankondigde te moeten stoppen met de boekhandel en wij als organisatie niet de mogelijkheden hebben om dit op te vangen, zullen we de openingsuren moeten halveren: van 45 uur in samenwerking met Kramer, tot 23,5 uur vanaf 1 november. ”

Openingstijden

De Bibliotheek in Neede is vanaf 1 november geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.30 – 17.30 uur. Op de woensdag is de Bibliotheek ook in de ochtenduren open (10.00-17.30 uur). De ingang van de Bibliotheek, die zich nu nog bevindt in ‘de Kamer van Kramer’, zal in verband met het verdwijnen van de boekhandel ook aangepast worden. De al bestaande deur aan de Oudestraat, in het pand van de Bibliotheek, zal de nieuwe toegangsdeur worden. De maandelijkse voorleesactiviteiten van Boekjes & Babbels en het wekelijkse Praathuis zullen gewoon doorgang vinden op de donderdagochtend.

‘Niet orkestje van Titanic’

Jeroen Kramer kondigde eerder in Tubantia aan per 1 november te willen stoppen. Hij wil met zijn zoon niet ‘het orkestje van de Titanic’ zijn, dat door blijft spelen terwijl het schip in de golven verdwijnt. Dat idee kwam op nadat bank ING aan de ondernemers van de 380 servicepunten in den lande liet weten daarvan meer dan de helft te willen opheffen. Waaronder dat in Neede. „Klanten doen meer per computer, op hun iPad en mobiel; daarom zijn die servicepunten overbodig”, aldus Jeroen Kramer. „Voor ons betekent het dat een deel van onze inkomsten wegvalt. Op jaarbasis is dat een wezenlijk deel, dat we niet kunnen missen.”