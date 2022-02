Bidden voor vrede en verzoening in de Zelhemse Lambertikerk: ‘Ik ben er zo verdrietig van’

COLUMN STADSE FRATSEN Geboren in een oorlog heeft opa een jerrycan volgegooid met benzine

Het is zondag, de derde en tegelijk een na laatste dag van onze korte vakantie in de Oekraïense stad Lviv. We wandelen het park tegenover ons hotel in. Onder de bomen op de bankjes zitten schakers te spelen. Een van hen vraagt of ik tegen hem wil schaken. Er volgt een spannende partij die de aandacht trekt van wat mannen die toekijken en met hun buik tegen onze bankleuning schuren. Met remise zijn we beiden tevreden.

10:30