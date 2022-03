Bieb wordt steunpunt voor Oekraïners, bijeenkomsten voor vluchtelingen en hun gastgezinnen

Voor Oekraïners die vanwege de oorlog hun land zijn ontvlucht en in Bronckhorst terecht zijn gekomen, wordt een steunpunt geopend in de bibliotheek in Hengelo. Hier kunnen de vluchtelingen terecht met vragen over onder meer gezondheidszorg, financiële zaken, onderwijs en zorg aan hun huisdieren.

Het steunpunt in de bibliotheek aan de Sterreweg opent woensdag voor het eerst van 10.00 tot 12.00 uur en is daarna elke woensdag op die tijden te bezoeken. Medewerkers van Vluchtelingenwerk zijn aanwezig om vragen te beantwoorden, ook zijn er tolken die Oekraïens of Russisch spreken.

Momenteel worden in Bronckhorst ongeveer honderd vluchtelingen opgevangen binnen de gemeentegrenzen. Twintig mensen zitten in Hooge Weide in Vorden, de anderen zijn ondergebracht bij gastgezinnen.

Kennismaken en ervaringen uitwisselen

Voor deze mensen én de gezinnen waarin zij worden opgevangen, worden bijeenkomsten gehouden. Zo kunnen de Oekraïense mensen kennismaken met elkaar en de gastgezinnen ervaringen en tips uitwisselen over de opvang van deze mensen binnen hun huishouden.

Deze bijeenkomsten zijn woensdag (30 maart) om 16.00 uur in zaal Den Bremer in Toldijk en volgende week maandag (4 april) bij vakantiepark De Betteld in het buitengebied van Zelhem, ook om 16.00 uur. Hier zijn medewerkers van de gemeente bij om vragen te beantwoorden en is er ook is er een tolk. Voor hapjes en drankjes wordt gezorgd.

Deze middagen zijn een vervolg op een succesvolle eerste bijeenkomst in het gemeentehuis twee weken terug, waar toen circa vijftig mensen bij waren. Aanmelden voor de bijeenkomsten kan via oekraine@bronckhorst.nl of tel. 0575-750250.