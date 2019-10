Bielemannen houden Baak ook na veertig jaar nog wakker

Het had niet veel gescheeld of de bielemannen hadden helemaal niet meer bestaan. ,,Wij zijn in 1980 begonnen als tweede lichting in Baak”, zegt Henk Holterman (63). Dat zit zo: de eerste lichting bielemannen liep met echte bijlen over straat en trokken zich niets aan van welke regel dan ook. In de jaren 70 viel er zodoende een bieleman uit een draaiende zweefmolen. ,,Toen vond de kermiscommissie het wel even genoeg geweest. Een gevaar, met die echte bijlen over straat, dus werd het opgeheven voor er échte ongelukken zouden gebeuren.”



Maar de traditie mocht niet verloren gaan, vonden Holterman en zijn kompaan Herman Hendriks. Zij begonnen een nieuwe groep in 1980 en kregen 4 jaar later versterking van Johan Mennink (60), die bekend was met de traditie vanuit Bronkhorst.



De eerste jaren was het heel vrij, en ook deze bielemannen hadden schijt aan de regels. Oké, ze liepen met houten gereedschap over straat, maar om Baak te wekken voor het vogelschieten werd ’s morgens om 06.00 uur een lawinepijl afgeschoten. ,,Dat viel niet bij iedereen in goede aarde”, weet Holterman.