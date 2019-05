Bier en 180 keer karakter op familiedag De Groen in Groenlo

update Schuur in Winters­wijk vat opnieuw vlam na eerdere brand

7:15 WINTERSWIJK - Een schuur aan de Iepenstraat in Winterswijk heeft in de nacht van zondag op maandag rond 03.45 uur opnieuw vlam gevat, nadat het gebouw zondagavond ook al in brand stond. Toen sloeg rond 21.55 uur een autobrand over naar de schuur.