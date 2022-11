Bij Accoord maken ze nog met veel plezier muziek in Haarlo en Neede, maar vergrijzing onder bandleden rukt op

BORCULO/HAARLO - De Christelijke Muziekvereniging Accoord trad voor het eerst in de geschiedenis op in het Muziekcentrum in Borculo. Het najaarsconcert van de koperblazers is doorgaans in de Olde Mölle in Neede. Emiel Kistemaker, slagwerker en bestuurslid, vertelt waarom voor Borculo is gekozen.