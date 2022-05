Bij de Piepermolen in Rekken draaien ze op Nationale Molendag voor de sier

De wieken scheren langs je hoofd. „Dat lijkt zo. Als je achter de afrastering blijft gebeurt er niets”, zegt Cor Huijsmans. Jarenlang werkte hij in Frankrijk en keerde op 75-jarige leeftijd terug in Rekken. Molenaar was hij al. „Het is mooi om onderdeel van deze molen uit te maken. We verkeren hier in de luxe dat alle molenaars van de Piepermolen uit de omgeving van Rekken komen en we voor activiteiten geen molenaars hoeven in te huren.”