Bij De Steck in Doetinchem kan je broeden op nieuwe ideeën

De VernieuwersDOETINCHEM - Innovatie. Modewoord of dagelijkse realiteit in de Achterhoek? Deze krant laat deze zomer acht sterke staaltjes van vernieuwing zien in de industrie, de zorg, de techniek, het onderwijs en andere sectoren. Deel één: De Steck in Doetinchem.

De verbazing bij Henk Janssen is oprecht. ,,Wie had gedacht dat we binnen een jaar 65 bedrijven in huis zouden hebben en 130 studenten?’’ Het innovatiecentrum, gevestigd in de voormalige bibliotheek aan de Raadhuisstraat in Doetinchem, is nu al een doorslaand succes. Hij wil het maar even gezegd hebben.



Negen investeerders, onder aanvoering van Janssen, hebben De Steck mogelijk gemaakt. Ondernemers met een warme maatschappelijke betrokkenheid. Het pand, dat zeven jaar leeg had gestaan, is voor ettelijke miljoenen verbouwd en september vorig jaar geopend.



De founding fathers denken niet alleen aan geld verdienen. ,,Geld is gestolde energie. Die moet je vloeibaar maken. Je kunt op de knikkers gaan zitten, maar dan krijg je wel pijn in je kont’’, zegt de 66-jarige Doetinchemmer.

Ervaring opgedaan in Zutphen

Zelf heeft hij vanaf 2012 al ervaring opgedaan met het Pakhuis in Zutphen, een soortgelijk initiatief.



Duurzaamheid en een circulaire economie (zonder afval) zijn kernbegrippen. ,,Kijk naar dit pand, we zijn zo goed als energieneutraal en compleet van het gas af. Ik heb altijd al iets met duurzaamheid gehad. Ik ben opgegroeid in een groot gezin. Wij gooiden nooit iets weg, alles werd hergebruikt.’’



De belangrijke innovatieve kracht van De Steck is de functie van broedplaats, vindt Janssen. ,,Ondernemers ontmoeten elkaar, lunchen samen. Die toevallige ontmoetingen zijn zo belangrijk. Want samen kom je altijd tot oplossingen waar je nooit aan hebt gedacht. Bovendien: onze partners gunnen elkaar iets. Wie alleen hier komt om te halen kan beter weg blijven. Je moet ook iets brengen.’’

Quote Je moet over de grenzen van de regelge­ving heen. Dat heb ik persoon­lijk ook ervaren, ik heb het gebouw van de Raad van State acht keer van binnen gezien.

Samen met het Graafschap College haalt Janssen opdrachten binnen uit het Achterhoekse bedrijfsleven. Oplossingen worden gezamenlijk bedacht, studenten van allerlei opleidingen en pluimage worden ingeschakeld om opdrachten uit te werken. Energiebesparing, milieubewuste productieprocessen en duurzaamheid spelen ook daarin een grote rol.

