Bij ernstig ongeval betrokken politiewagen had zwaailicht en sirene aan

De man is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, over de ernst van het letsel doet de politie geen uitspraken. ,,Wij weten alleen dat hij met de ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Hoe hij eraan toe is kunnen we niet zeggen, wij zijn geen medici”, zegt een politiewoordvoerder.



De wagen van het arrestatieteam, niet voorzien van de bekende politiestrepen, was volgens de politie onderweg naar een melding. Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren wordt onderzocht door de Rijksrecherche en de dienst Verkeersongevallen Analyse (VOA) van de eenheid Midden-Nederland. Omdat het politievoertuig uit de eenheid Oost-Nederland afkomstig is, mag het onderzoek niet door dezelfde eenheid worden gedaan.