‘Bij herhaling carbidbus inleveren, en dan boren we er meteen een paar gaten in’

Vraag bij het nieuws Hoelang duurt het voordat een ‘nieuwe’ drug zoals 3-MMC een verboden middel wordt?

5 december De roep om designerdrug 3-MMC te verbieden klinkt steeds luider. Eerder deze week riepen Gerrit en Bea van ’t Hul uit Wezep in een brief staatssecretaris Blokhuis op om per direct met een verbod te komen. De gevaren van deze drug 3-MMC zijn niet nieuw. Hoelang duurt het voordat een drug een verboden middel wordt?