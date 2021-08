Bij Kalimi’s in Winterswijk draait het niet om geld: ‘Wij zijn er voor de bezoekers en medewerkers’

ZIJDELINGS Wat je nog meer tot de lippen kan staan

14 augustus Als je iets níet wilt, is op vakantie aangezien worden voor ramptoerist. Met dat in het achterhoofd kreeg onze vakantie iets van een zoektocht. Met bovenop corona half juli de hoogwatercatastrofe in Limburg, de Ardennen en de Eifel, googelden we erop los. We wilden wandelen, de hond mocht - c.q. moest - mee. Op basis van info over schade en slachtoffers zetten we de laatste week van juli koers naar Luxemburg.