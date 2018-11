Bij uitblijven dna-match blijft identiteit menselijk skelet Hummelo onduidelijk

Dat zegt een woordvoerder van de politie, nadat donderdag duidelijk werd dat de gevonden botten menselijke resten zijn. ,,Voor zover wij hebben gezien, gaat het om een compleet skelet’’, zegt zij. De botten zijn naar het NFI gestuurd, uit onderzoek daar moet ook blijken of het om een man of vrouw gaat.



Bij de botten lag een portemonnee met daarin een identiteitsbewijs. De politie zoekt uit of de portemonnee en het skelet van dezelfde persoon zijn.



Doodsoorzaak

Onduidelijk is nog hoe de persoon om het leven is gekomen, zegt de woordvoerder. ,,We houden alle opties open, een misdrijf sluiten we dus nog niet uit.’’



De recherche vraagt mensen zich te melden, als zij afgelopen jaren iets opvallends hebben gezien in of bij het bosperceel.