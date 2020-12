Bij wereldburger Jantien vloeit de Achterhoek door haar aderen

nieuwe columnisteVRAGENDER - Opgegroeid op een boerderij in het bescheiden Vragender is Jantien Klein Ikink (32) de laatste jaren uitgegroeid tot wereldburger. Ze woont in Wageningen, maar het Achterhoekse bloed vloeit door haar aderen. ,,Ik voel me Achterhoeker, dat zit erin en gaat er niet meer uit.”

Klein Ikink maakt vrijdag haar entree als columniste in de Achterhoek-editie van deze krant. ,,Daarmee komt één van mijn doelen voor dit jaar uit”, zegt ze.



Klein Ikink had namelijk opgeschreven wat ze dit jaar wilde bereiken en columniste worden was er daar één van. Een tijd terug trok ze de stoute schoenen aan en bood zich aan bij De Gelderlander. Precies op het goede moment, want redactiechef Janko van Sloten was juist op zoek naar een nieuwe columnist.

Volledig scherm Jantien Klein Ikink. © Jan Ruland van den Brink

‘Toevoeging aan ons columnistenbestand’

Van Sloten is enthousiast om Klein Ikink te verwelkomen in de kolommen van de Achterhoek-editie. ,,Ik geloof dat zij echt iets toevoegt aan ons huidige columnistenbestand”, zegt hij. ,,Een frisse, jonge, Achterhoekse vrouw die met een andere blik de wereld in kijkt dan onze andere columnisten.”

Over die blik zegt Klein Ikink zelf: ,,Ik ben altijd verrast en verbaasd door de diversiteit van mensen. In de Achterhoek en de rest van de wereld.”

Klein Ikink weet waarover ze praat, want ze reisde 2,5 jaar de wereld rond, hield daar een weblog over bij en woonde een tijd in Lissabon. Sinds ze dit voorjaar terug is in Nederland woont ze bij haar vriend in Wageningen. Er is een stevige band met de Achterhoek, waar veel van haar familie en vrienden wonen.

Inspiratie overal vandaan

Inspiratie voor haar columns haalt ze overal vandaan. ,,Uit een ontmoeting op straat, of helemaal uit mezelf. Een echte lijn zit er niet in: mijn persoonlijkheid kent verschillende kanten en zo schrijf ik mijn stukken ook.”

Haar eerste column staat morgen in de krant. Een tipje van de sluier? ,,Daarin gaat het over mijn gedachten over de column en dat je van mij mag verwachten dat het vrouw-zijn voorop staat.”

De column van Jantien Klein Ikink is vanaf vrijdag 4 december elke twee weken te lezen in deze krant.

