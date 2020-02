Bijl uit prehistorie duikt op in Needse tuin: ‘Wat is dat voor gek ding?’

„Daar!” zegt Frans IJben en wijst op een plek in het gazon achter zijn voormalige woning aan de Oude Eibergseweg in Neede. „Hier was het. Ik wilde begin jaren 90 vijvers in de tuin aanleggen en had het loonbedrijf Olminkhof gevraagd die uit te graven. Willem Olminkhof was bezig met de graafmachine en ik kwam even kijken toen ik wat donkers zag liggen in het witte zand. Ik zei: ‘Hee, Willem stop ’ns even!’ Ik sprong in het diepe gat en vond toen dit voorwerp. Ik dacht: wat is dat voor een gek ding! Het leek een hamerkop van metaal met een rond gat erin.”