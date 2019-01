Bijna 10.000 huishoudens in Lochem en omgeving hebben weer stroom

,,Een grote stroomstoring kunnen we wel zeggen’’, laat Jelle Wils namens Liander weten. ,,In Lochem en omgeving hebben 9990 huishoudens er last van gehad.’’ Mensen in onder meer Barchem, Harfsen, Kring van Dorth, Laren, Lochem en Vorden hadden last van de storing. De stroomstoring heerste in de postcodes 7216, 7217, 7241, 7242, 7244, 7245 en 7251.