Bijna 30.000 euro voor cultuurprojecten in de Achterhoek

In totaal worden 12 Achterhoekse projecten gesteund. Het gaat om relatief bescheiden bedragen. Muziekvereniging Euphonia in Eibergen krijgt 329 euro en Schutterij de Eendracht in Nieuw-Wehl 3458 euro voor de aanschaf van instrumenten. Stichting Behoud Stads- en Ambtsbegraafplaats Doetinchem krijgt 3000 euro voor de restauratie van het esloten deel van de Ambtsbegraafplaats.



Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt vier keer per jaar projecten in de hele provincie. Nieuwe aanvragen voor financiële steun kunnen tot 18 januari ingediend worden via de website van het cultuurfonds.