Bijna 900.000 inwoners Gelderland hebben al keuze aangegeven voor al dan niet doneren na hun dood

LochemEner­gie wil in elke dorpskern een elektri­sche deelauto, deze zomer komen er al vijf stuks bij

9:15 De duurzame coöperatie LochemEnergie / ELEKtrip gaat vanaf deze zomer uitbreiden met 5 elektrische leen of deelauto’s in Eefde, Exel en Gorssel. ,,We hebben eindelijk een model gevonden waarmee we de risico's en kosten goed kunnen verdelen.’’