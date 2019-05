Bijna de hele familie van Mirjam werd uitgemoord: ‘Mijn ouders hebben altijd gezwegen’

Er werd met geen woord gerept over de oorlog en over het verlies van de vele familieleden. ,,Als 6-jarig kind snapte ik niet waarom ik geen opa en oma had, zoals de andere kinderen in mijn klas. Ik merkte aan alles dat ik niet moest doorvragen. Dat deed je dan ook niet als kind.”

Lezingen over de oorlog

De Winterswijkse Mirjam Schwarz voelde aan alles dat er iets was, maar ze wist niet wat. Ze geeft nu lezingen over de oorlog en heeft meegeschreven aan een lesboek voor kinderen op de basisschool. Sinds 1993 woont ze naast de Winterswijkse synagoge in het voormalige huis van de rabbi en het joodse schooltje waar de joodse kinderen van Winterswijk godsdienst onderwijs kregen.

De puzzelstukjes van haar familieverleden zijn pas veel later in haar leven ingevuld. En nóg zijn er veel vragen. Want wat voor vrouw was haar oma eigenlijk? ,,Flink, denk ik", zegt Mirjam Schwarz als ze naar de foto kijkt van haar grootouders. ,,Maar ik weet het eigenlijk niet. Mijn opa was een bazig type, een echte zakenman is me wel eens verteld door mensen die hem hebben gekend.” Hij was een bekende en welvarende veehandelaar in Winterswijk.