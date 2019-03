Bijna duizend handtekeningen tegen routekaart energieneutraal in gemeente Bronckhorst

Karten, uitgaan en wonen in ‘oude’ school in Ulft

16:49 ULFT - Een kartbaan met paintball-hal en lasergameruimte, een uitgaanscentrum waar je ook films kan kijken en kunt sporten en appartementen om jongeren in Ulft te houden. Leerlingen uit klas 3 mavo van het Wesenthorst in Ulft, hebben gisteren hun ideeën gepresenteerd voor herbestemming van de school, als deze in 2020 verlaten wordt voor nieuwbouw van de vmbo-locatie van het Almende College in Silvolde.