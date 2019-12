Bijna hele Achterhoek Raad wil behoud twee ziekenhuizen

Vijf tips door passanten­on­der­zoek schietpar­tij Doetinchem; zaak weer in Opsporing Verzocht

9 december DOETINCHEM - Voor de tweede keer in een week komt de schietpartij aan de Leerinkstraat in Doetinchem aan de orde in Opsporing Verzocht. In het opsporingsprogramma vraagt de politie om tips en informatie over het schietincident, waarbij vorige week zondag een 22-jarige man uit Gouda gewond raakte.