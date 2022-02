Bijna-monumentale hooiberg knakt door storm: ‘Dit gaat me echt aan het hart’

Geluk bij zwaar ongeval in Vorden: automobi­list (19) had engeltje op zijn schouder

De 19-jarige man die betrokken was bij een ernstig ongeluk bij Vorden, heeft veel geluk gehad. Hij is gisteren met zijn auto tegen een boom gebotst en zat daarna klem in de zwaar vervormde wagen. Zijn verwondingen blijken wonder boven wonder mee te vallen.

23 februari