Bijna verdubbeling aantal coronabesmettingen in de Achterhoek

Sinds de uitbraak in maart is er nu bij 1.424 Achterhoekers corona vastgesteld. Er is de afgelopen week niemand opgenomen in een ziekenhuis. Uit de weekcijfers van het RIVM blijkt dat er ook geen mensen aan het virus zijn overleden.

Tien per dag

In Doetinchem groeit het aantal besmettingen met gemiddeld zo’n tien gevallen per dag: er zijn er 71 bij gekomen. Het totaal in Doetinchem staat nu op 290. In Berkelland was sprake van meer dan een verdubbeling: van 25 naar 55 (totaal 201). Ook in Bronckhorst kent een flinke groei met 47 besmettingen naar een totaal van nu 161 gevallen. In Oost Gelre (plus 38, totaal 177) en Oude IJsselstreek (plus 37, totaal 186) is de groei eveneens fors.

Winterswijk steekt gunstig af

Winterswijk heeft nog steeds de meest gunstige cijfers in de Achterhoek. Het aantal besmettingen is met 10 toegenomen, een week eerder waren dat er nog 12. Met in totaal 92 besmettingen blijft de grensgemeente ruim onder het gemiddelde in de Achterhoek. In Aalten en Montferland is het cijfer in een week tijd met 24 gestegen naar respectievelijk 126 en 161. In Doesburg is de laatste vier dagen ineens sprake van een gestage stijging van 3 besmettingen per dag. De teller staat nu op 69, dat zijn er 15 meer dan een week eerder.