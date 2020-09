Bijrijder gewond doordat auto werd geraakt door tractor in Hoog-Keppel

Verdachte brandstich­ting Maserati van scooterty­coon opgenomen in Pieter Baan Centrum

18 september ARNHEM – Een 34-jarige verdachte van brandstichting in de Maserati van zijn voormalig werkgever in Doetinchem is opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC). Twee mannen die hem een alibi verschaften, zijn aangehouden voor meineed.