Bijsluiter bij ‘koffiegötte’ Eibergse Midwinterhoornplantage

Aan bordjes geen gebrek, op en rond de Midwinterhoornplantage van Midwinterhoorngroep Eibergen. Deels alvast in een handvol talen. Achterhoeks, Nederlands, Duits, Engels en Japans. ‘Op de groei’, want met 's werelds grootste midwinterhoorn als uithangbord ernaast, kan het bijna niet anders of de Achterhoekse attractie haalt de Eiffeltoren, de Zaanse Schans en nog een paar populaire ‘must sees’ vlot in.

Tenminste één bordje kent nog slechts een Nederlandse versie. Hoewel inmiddels ook voorzien van een pictogram in de vorm van een ‘verkeersbordje': een glas onder een kraan met een streep erdoor. We hebben het over het gootje waardoor met een windmolen opgepompt water richting de slootjes van de plantage stroomt. ‘Water voor planten niet voor mensen’, is de uiterst korte tekst.

Je kunt er over van mening verschillen: gevangenisdiëtisten houden het al decennialang op water en brood voor hun gasten. En ook moderne gezonde voedingsgoeroes zweren bij een paar glazen water per dag. Maar niet uit dit stroompje, is de boodschap van de Eibergse midwinterhoornpromotors. „Wij noemen het roestbruin”, zegt Gerrit Keuper van Midwinterhoorngroep Eibergen. „Maar je moet ze de kost niet geven die hier koffiebruine associaties bij krijgen…”

En de Koffiegoot dan?

We voelen een urgente kwestie opkomen voor het Waterschap Rijn en IJssel. Want laat nou tussen Eibergen en Rekken een beekje ooit officieel Koffiegoot zijn genoemd… Wordt het waarschijnlijk tijd voor waarschuwingsborden ‘Niet om in te nemen’ naast de brug in de Rekkense Binnenweg.

Burgerbeweging wordt Burgerpartij

Ruurloër Jan Zappeij (ex-PvdA, ex-D66) staat voor uitdagingen. Een nieuwe partij oprichten voor de lokale verkiezingen van maart 2022 is één, maar je duidelijk onderscheiden wat anders. Deze week maakte Zappeij bekend dat Burgerbeweging Berkelland bij nader inzien de naam verandert in Burgerpartij Berkelland. Burgerbeweging Berkelland zou teveel lijken op Boer Burger Beweging. Qua politieke doelen misschien weer niet, maar kort Burgerbeweging Berkelland maar eens anders af dan BBB. Of dat nu verkort wordt tot BB? WW was ook nog een optie geweest: Windmolens Weg. Want daar begon het mee...