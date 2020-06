Bijzonder: dj draait in Groenlo vanuit uiterste topje van de kerk

Poll Afrikaan­tjes heten in Winters­wijk voortaan ‘tagetes’, deels vanwege racismedis­cus­sie

22 juni Geen afrikaantjes, maar ‘tagetes’. Een opmerkelijke naamsverandering voor bloemen die in Winterswijk zijn ingezaaid door ROVA, dat onder meer ook de buitenruimte in Zwolle beheert. De keuze is gemaakt op basis van een vakinhoudelijk argument, maar óók vanwege de huidige racismediscussie.