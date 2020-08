‘Bijzonder mens en geweten van de tuin’ Johan Geerdink uit Lochuizen overleden

NEEDE/LOCHUIZEN - ‘Kleurrijk, natuurlijk, natuurrijk’, staat boven de advertentie waarmee zijn overlijden wordt gemeld. En daar herkennen velen zich in die hem gekend hebben. Lochuizenaar Johan Geerdink is op 68-jarige leeftijd overleden.

Zijn familie en vrienden. De gezamenlijke verenigingen in de buurtschap Lochuizen. Openluchttheater Eibergen. De Kruidenhof te Mallum. Johan Geerdink, die woensdag overleed, was een mens die danig gemist wordt. Hij was al langer ziek. Op social media en in overlijdensadvertenties staat veel dat door anderen wordt herkend en beaamd. ‘Het was kort maar prachtig’, schetst kleindochter Ella bijvoorbeeld.

Theater

Beroepsmatig is Johan Geerdink de grondlegger van Tuinen van Geerdink, maar via zijn professie is hij bovendien op veel plekken een creatieve vriend. ‘Je zit voor eeuwig in het hart van ons theater. ‘Natuurlijk’ met de schitterende ontwerpen, maar ook met je ziel: een tomeloze bron van energie, ideeën en open mind', kenschetsen de vrijwilligers van Openluchttheater Eibergen hem.

Kruidenhof

„Johan is vanaf het ontstaan achttien jaar geleden betrokken geweest bij de kruidentuin, en dat altijd gebleven. Een bijzonder mens! En het geweten van de tuin, als het er wel eens om ging hoe we ergens mee verder zouden moeten gaan”, zegt Diddy Hoogstraten van de Kruidenhof te Mallum. „Toen Johan een kleine twee jaar geleden begon met afbouwen en wel eens de vraag kreeg of hij zich niet zou gaan vervelen, zei hij gewoon: dan kom ik in de kruidentuin werken.”

Behalve in ‘groen’ dacht Johan Geerdink ook in speelse uitdaging: natuurlijk spelen. In de wijde omgeving zijn Geerdinks scheppingen te vinden in de vorm van natuurlijke speelplaatsen met bomen, stenen, zand en soms ook water speelse natuurlijke elementen vormen. Dicht bij huis is de Ordelmanskoele in de Needse Berg zo'n populaire speelplek.

Woensdagmiddag is er een informeel afscheid in ‘Johans eigen aardse paradijs’ thuis in Lochuizen; donderdag is de ‘uittocht’ in besloten kring.