Bijzonder zeldzaam en waardevol oorlogsboek van jodin uit Zutphen duikt op bij kringloop

Daarom is het aangeboden aan het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Conservator Rense Havinga laat weten dat het boek ontbreekt in de collectie van het Vrijheidmuseum. ‘En het zou dus zeker interessant zijn voor ons archief’.



Aan de Gaskamer Ontsnapt! wordt niet direct tentoongesteld. Maar volgens Havinga is het zeer gewenst voor toekomstig onderzoek, wisseltentoonstellingen en educatieve projecten. Ook kunnen andere musea het boekje lenen van het Groesbeekse museum.



De zeven nog bekende openbare exemplaren van het boek liggen in bibliotheken, zoals de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag of bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie in Amsterdam, blijkt uit gegevens op WorldCat.org. Daarop staan de collecties van meer dan 10.000 bibliotheken over de hele wereld. Onbekend is hoeveel boekjes nog in particuliere handen zijn.



Het boek is online op verschillende plekken te lezen, zoals op Delpher, de site van de Koninklijke Bibliotheek waar historisch Nederlands drukwerk digitaal beschikbaar is gemaakt.