Bijzondere herdenking voor brandweerman Marco (49) uit Borculo

Water Natuurlijk toonaange­vend in Oost-Nederland­se waterschap­pen

21 maart Water Natuurlijk blijft toonaangevend in besturen van de waterschappen in Oost-Nederland. Deze ‘groene waterschapspartij’ is de grootste in Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen. In waterschap Rijn en IJssel hebben CDA en Water Natuurlijk nu allebei vijf zetels in het algemeen bestuur. In Zuiderzeeland blijft de aan Water Natuurlijk gelieerde partij Water, Wonen en Natuur veruit de grootste.