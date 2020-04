Bijzondere penisplant bloeit in Hummelo en hij stinkt enorm: ‘Er hangt een lijkenlucht omheen’

VIDEO Achterhoek Coronajour­naal #24: Hoe is het nu in 'warzone’ Slingeland Ziekenhuis?

14:24 Frans Miggelbrink praat met Achterhoekers, verspreid over de hele wereld, over het coronavirus. In de 24e aflevering onder andere: Jonah Falke, die praat over hoe het eraan toegaat in het Slingeland Ziekenhuis in tijden van corona.