Binnenkijken bij de evangelische kerken in Winterswijk: ‘Eindelijk een eigen kerkgebouw’

Het gaat goed met de evangelische kerken in Winterswijk. Pinkstergemeente Life Winterswijk trekt per 1 juli in de voormalige Jeugdkerk.



En dat terwijl aan de overkant van de straat christengemeente De Ontmoeting het voormalige jeugdcentrum Eucalypta heeft omgevormd tot een volwaardige kerk. Na anderhalf jaar verbouwen is daar komende zaterdag de officiële opening.



Erik Grevers, samen met René Grevers coördinator van de bouwcommissie: ,,We hebben het van binnen volledig gesloopt: plafond, vloeren, binnenmuren. Er kwam 200 ton uit. En de puien zijn aan alle kanten ook vernieuwd.”