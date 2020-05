Binnenkijken in coronatijd: ‘Doordat er glas tussen zit, zijn mensen minder angstig voor de camera’

Van haar kinderen mag Fiene Kolkman-Hulshof (86) uit Zieuwent niet meer zelf naar de supermarkt. Ze woont alleen. Om haar wat op te vrolijken heeft ze van haar zoon Jos een boek van Herman Finkers gekregen: De cursus omgaan met teleurstellingen gaat wederom niet door. ,,Ken je die? Ik heb zo in m’n eigen moeten lachen.”



Het portret van Fiene maakt deel uit van het project Binnenkijken, dat in eerste instantie is gericht op inwoners van de gemeente Oost Gelre. Fotografe Anja Onstenk uit Lichtenvoorde en haar dorpsgenote en storyteller Jantien Klein Ikink begonnen er enkele weken na het uitbreken van de coronacrisis mee.



Onstenk fotografeert door het raam. Klein Ikink interviewt telefonisch. De inmiddels al meer dan tien portretten zijn te bekijken via de website van Onstenk. Op Facebook zijn de reacties lovend. Het verhaal van Fiene is meer dan honderd keer gedeeld en duizenden keren gelezen. ,,Wij zijn hier spontaan mee begonnen”, vertelt Klein Ikink. ,,Nu merken we hoe groot de behoefte van mensen is om juist nu hun verhaal te delen.”