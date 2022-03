Binnenkort Achterhoekse ‘beurtbalkjes’ in de supermarkt, en vragen ‘waor de stoete ligt’

Door in het hele Nedersaksische taalgebied beurtbalkjes te introduceren in de streektaal, willen ze dat mensen vaker in aanraking komen met hun eigen moedertaal en het hopelijk meer gaan spreken. Beurtbalkjes worden in de supermarkt gebruikt voor het scheiden van de boodschappen op de kassaband.

„Hoe mooi is het als mensen door leuke streektaalteksten op de beurtbalkjes met elkaar in gesprek gaan? Het liefst in het dialect natuurlijk!”, zegt ECAL-streektaalfunctionaris Marije Stomps. De bedoeling is dat de beurtbalkjes gratis in supermarkten door het hele Nedersaksische gebied worden verspreid. Van Groningen en Drenthe, via de Stellingwerven tot in Overijssel, op de Veluwe en in de Achterhoek.

Primeur in Drenthe

Drentse streektaalorganisatie het Huus van de Taol legde de beurtbalkjes vorig jaar januari al in bijna 40 supermarkten. Met mooie Drentse teksten als ‘Hier kuj Drents praoten’ of ‘Aj lacht, staoj maor even in de wacht’. Zij hoopten dat zich ongeveer tien supermarkten zouden melden en werden aangenaam verrast door het grote aantal dat meedeed aan de actie. Op de Achterhoekse en Veluwse beurtbalkjes staat onder meer ‘Tied veur ’n präötjen?’, ‘Weerkommen’ en ‘A’j tied van laeven hebt’.

In navolging van de succesvolle Drentse actie gaan de samenwerkende Nedersaksische streektaalorganisaties nu de beurtbalkjes in het hele gebied introduceren. Supermarkten in de Achterhoek en Veluwe kunnen zich via m.stomps@ecal.nu aanmelden om de vrolijke toevoeging op hun kassaband helemaal gratis aan te vragen. Dit kunnen ze nog de hele maand maart, de streektaalmaand, doen.