Binnenkort: een Christmas Drive Thru op de Markt in Winterswijk

WINTERSWIJK - Ondanks alle coronaperikelen toch nog een beetje van de kerstsfeer genieten? Winterswijker Roy Heesen houdt op maandag 28 en dinsdag 29 december een Christmas Drive Thru op de Markt in Winterswijk. Bezoekers hoeven er niet eens voor uit de auto te stappen.

Voor Heesen is 2020 een rampjaar. Hij opende aan het begin van het jaar het Las Fritas Caffé in Winterswijk, dat bijna meteen weer op slot kon vanwege de lockdown in de horeca. En als evenementenorganisator lag ook alles van de ene dag op de andere volledig stil.

,,Ik baal als een stekker dat alles stilstaat”, zegt de ondernemer. ,,Daarom ook die Kerst Drive Thru. Dit gaat niet om geld verdienen - waarschijnlijk leggen we er eerder geld op toe - maar om weer eens wat te doen. Lekker naar buiten.”

Stellage

Het idee is dat maandag 28 en dinsdag 29 december de zuidzijde van de Markt volledig in kerstsferen wordt omgetoverd. Bezoekers rijden er in hun auto doorheen, waarna zij onder een stellage op de foto worden gezet. Deze kerstfoto krijgt iedereen meteen mee, en aan het eind van de drive thru wacht er wat lekkers. Ondertussen hoeft niemand zijn auto uit.

,,Ik kwam op het idee door de sinterklaasdrive-thru hier in Winterswijk”, zegt Heesen. ,,Een evenement organiseren zit er in deze tijd niet in, maar zoiets mag wel. En het is volledig coronaproof.” Hij verwacht behoorlijk wat belangstelling. ,,Je merkt dat mensen zin hebben om wat te doen. Als er dan weer eens iets georganiseerd wordt, komen ze graag even kijken.”

Om de drive-thru te bezoeken wordt een vergoeding van 10 euro per auto gevraagd. Hiervoor krijgen bezoekers een foto mee naar huis en na afloop iets lekkers. De drive-thru is op maandag 28 en dinsdag 29 december te bezoeken van 15:00 tot 21:00 uur.