Binnenkort weer volop actie bij voormalig Rabopand in Lochem

Wat speelt er rond de verbouwing van de oude Rabobank aan de Markt in Lochem? Deze vraag dringt zich bij menig Lochemer op doordat hier al wekenlang geen actie is. Eric Nijkamp van projectontwikkelaar NyStaete Group (Oldenzaal) stelt iedereen gerust: ,,Er is niets aan de hand. We verwachten binnen nu en twee weken te kunnen beginnen.''

Nijkamp legt uit dat het wachten is op de omgevingsvergunning. Als de gemeente Lochem deze heeft afgegeven, kan de aannemer beginnen met de funderingen. Uiteindelijk moeten in het tweede of derde kwartaal van 2019 zestien koopappartementen gelijktijdig worden opgeleverd. Op de begane grond vestigen zich sowieso de Rabobank en hoorwinkel Van Boxtel.

,,Met een derde partij zijn we vergevorderd in de onderhandelingen om aan de achterzijde een ruimte van 150 vierkante meter te betrekken. Dan blijft er nog 450 vierkante meter over waarvoor nog geen concrete interesse is. Deze ruimte is eventueel op te splitsen in twee keer 225 vierkante meter'', zegt Nijkamp.

Kenmerkend gebouw

Een woordvoerder van de gemeente Lochem bevestigt het verhaal van de projectontwikkelaar: ,,Op heel korte termijn verwachten we de vergunning af te geven. Het is een kwestie van de laatste puntjes op de i zetten.'' Het verbaast hem niet dat mensen zich afvragen of er problemen zijn rond het project. ,,Het is een kenmerkend gebouw in het centrum van Lochem dat vol in het zicht staat.''

Asbest