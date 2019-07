Binnenstebuiten: een streekmarkt met het beste van Eibergen

Binnenstebuiten had ook ‘buitenstebinnen’ kunnen heten. Het is maar hoe je het bekijkt. Het is een feestje waarop in het hart van Eibergen veel producten van het platteland worden genuttigd en genoten. Maar tegelijk ook een ode aan wonen in deze regio. „De opzet is om te laten zien wat Eibergen en omgeving nog meer te bieden hebben”, zegt Marieke Altena, een van de organisatoren.