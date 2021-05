Biodiversiteit in kaart: steeds meer boeren tellen vlinders

VideoEIBERGEN/WINTERSWIJK - Meer dan 80 boeren in het werkgebied van landbouworganisatie LTO Noord doen dit jaar mee aan een gezamenlijk project met De Vlinderstichting en BoerenNatuur om in kaart te brengen waar welke vlinders voorkomen. Via monitoringsprogramma BIMAG willen de deelnemers bijdragen aan het versterken van de biodiversiteit.

BIMAG staat voor Boeren Insecten Monitoring Agrarische Gebieden. Ursula te Brake, melkveehoudster in de Winterswijkse buurtschap Woold, doet sinds vorig jaar mee. „Op onze boerderij werken wij hand in hand met de natuur. Meewerken aan BIMAG is een mooie gelegenheid om met behulp van de LedEmmers te ontdekken hoe het met de nachtvlinders in onze omgeving en op de boerderij gesteld is. Er vallen nog zoveel nachtvlinders te ontdekken! Iedere keer bij het openen van de LedEmmers, is het net of je een cadeautje uitpakt.”

Volledig scherm LedEmmer voor het tellen van nachtvlinders. © Ursula te Brake

In 2017 kwam uit meerjarig onderzoek de conclusie naar boven dat het aantal insecten de afgelopen decennia sterk is afgenomen. Maar de onderzoeksgegevens stammen daarbij grotendeels uit waarnemingen in natuurgebieden. Over hoe het staat in weilanden en op boerenerven was weinig bekend. Daarom zijn LTO Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting twee jaar geleden het project Boeren Insecten Monitoring Agrarische Gebieden (BIMAG) opgezet. Door middel van monitoring krijgen agrarische ondernemers beter inzicht wat goed werkt voor de biodiversiteit op het erf en percelen.

Groeiende animo om ook te tellen

In 2019 deden 21 agrariërs mee, vorig jaar verdubbelde dat aantal naar 42 en dit jaar zijn 82 boeren en tuinders actief bij het tellen van vlinders. Inmiddels gebeurt dit in alle 12 provincies. Ook het type bedrijf waar wordt gemonitord is divers, van melkveebedrijf tot tuinder en van pluimvee- tot geitenhouderij. Het aantal vlinderstellende boer(inn)en had dit jaar eigenlijk zelfs meer kunnen zijn, maar een aantal enthousiastelingen is even op een wachtlijst gezet omdat onvoldoende begeleiding voorhanden was om hen gedegen aan het werk te kunnen laten gaan.

LedEmmers

Om een idee te geven van de aantallen: in 2020 scoorden de tellers 6319 nachtvlinders en 1941 dagvlinders. De nachtvlinders worden geteld met behulp van LedEmmers. De boer plaatst de emmers aan het einde van de dag op drie plaatsen en met behulp van een lichtsensor gaan de ledlampen branden als de avond valt. De nachtvlinders worden hierdoor aangetrokken en belanden in de emmer. Bij het ochtendgloren zet de boer de vlinders op de foto, voordat ze weer ongeschonden kunnen wegvliegen. In de dagvlindertelling loopt de agrariër wekelijks een route over het erf en turft zelf de vlinders die hij of zij waarneemt.

Hier meer info over BIMAG: vlinderstichting.nl/bimag.