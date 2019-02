Bioscoop en parkeergarage heikele punten van nieuw Cultuurkwartier

WINTERSWIJK - Is er ruimte voor een tweede bioscoop in Winterswijk? En is een dure parkeergarage van 1,5 miljoen nodig? Het bleken de heikele punten uit het plan voor een Cultuurkwartier, waar gisteren de raad overigens wel mee instemde.

Met een nieuwe bibliotheek, muziekschool, bioscoop, winkels en horeca wordt de verpauperde wijk bij het Weurden in Winterswijk omgetoverd tot een splinternieuw Cultuurkwartier, zo is het plan. Maar er waren gisteren kritische vragen over enkele onderdelen.

Verloedering

Want is er wel ruimte voor een tweede bioscoop als de huidige bioscoopeigenaar aan de Meddosestraat niet overgaat naar de nieuwbouw? En als hij wel over gaat, ontstaat er dan niet de kans op verloedering van de Meddosestraat?

Ook een parkeergarage van 1,5 miljoen euro moet wel haalbaar zijn. Is er nog een moment om ‘nee’ te zeggen tegen onderdelen van het plan, was de vraag uit de raad. Wethouder Wim Aalderink was duidelijk: ,,Er ligt straks een totaalplan. Je kunt dan niet meer op elk detail zeggen, dit willen we wel en dit niet.” Wel is het mogelijk het hele plan af te schieten.

Gesloopt