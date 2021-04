Bizar weekeinde voor campings in de Achterhoek

Video Eindelijk weer corona­proof verdwalen in Doolhof Ruurlo: ‘We hebben hier een jaar naar uitgekeken’

3 april Eindelijk is het zover. Na een jaar zonder bezoekers is Doolhof Ruurlo weer open. Coronaproof en wel: de paden zijn bijna twee keer zo breed en er mogen maar 10 bezoekers per kwartier naar binnen. Het is een van de weinige uitjes die wél kan in de alsmaar voortslepende coronacrisis. ,,Iedereen komt hier altijd met veel plezier. Als ze naar buiten komen, hebben ze echt genoten.’’