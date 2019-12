Bizarre achtervolging in Ede: politie pakt chauffeur op die al rijdend lachgas gebruikt

Over de stoep via de fietsenstalling

De chauffeur had bijna een aanrijding veroorzaakt. Agenten gingen direct op de melding af en zagen even later de man rijden. Zij gaven hem een stopteken maar de man vond het niet nodig om te stoppen. Vanaf de Oude-Bennekomseweg reed de man door naar het Zuidplein over de stoep via de fietsenstalling naar de Doctor Hartogsweg. Ondertussen hield hij ook nog zijn telefoon vast om de achtervolging te filmen.