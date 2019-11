Blaaskapel blaast talentenjacht The Voice of Borchländ af

BORCULO - Kosten of in ieder geval moeite leken niet te worden gespaard, mét bobo's in draaistoelen stond vrijdagavond ‘The Voice of Borchländ’ geprogrammeerd om de Borchländer Musikanten aan een nieuwe zanger te helpen. Edoch... de organisatie heeft de lokale variant op de populaire tv-talentenjacht The Voice afgeblazen.