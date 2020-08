Blaast zanger Hein Mighelbrink uit Ruurlo de jury van The Voice Senior omver ?

Veel plannen voor nieuwe huizen in Bronck­horst

20 augustus HENGELO - Het afgelopen jaar zijn er in Bronckhorst 160 aanvragen ingediend voor de nieuwbouw of realisatie van in totaal zo’n 500 huizen in verschillende dorpen. Aan de plannen voor ongeveer 100 nieuwe huizen wil de gemeente in ieder geval meewerken en naar verwachting volgt er ook nog groen licht voor een aantal andere bouwplannen.